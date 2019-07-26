У Києві на два дні перекриють рух усіх видів транспорту: список вулиць

У Києві 27 і 28 липня через масові заходи частково обмежать рух транспорту. В основному це стотсуватиметься центральної частини міста.

Заборона буде діяти для всіх видів транспорту і обумовлена святкуванням Хрещення Київської Руси-України, повідомили в пресслужбі КМДА.

27 липня з 6:00 до 16:30 рух зупинять на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до Європейської площі), Володимирському узвозі (від Поштової до Європейської площі), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Івана Мазепи (від Арсенальної площі до пл. Славі), вул. Лаврській (від пл. Слави до вул. Цитадельної).

Володимирська гірка city-kyiv.com.ua

28 липня обмеження будуть діяти з 11 до 13 години на Володимирському узвозі на ділянці від Софійської до Михайлівської площі. В цей час там буде проходити урочистий молебень.

Крім цього, буде діяти непов'язане із заходами перекриття дороги. Проспект Перемоги в районі станції метро "Шулявська" повністю закриють майже на добу, з 00:10 до 23:50 27 липня. Незручності пов'язані з будівництвом шляхопроводу.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві з 27 липня частково перекриють чотири шляхопроводи для проведення ремонтних робіт. Точні терміни їх виконання невідомі.

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