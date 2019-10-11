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11 жовтня • оновлено в 13:30
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У Києві на добу перекриють проспект Перемоги: мапа об'їзду

1.4т Читати матеріал російською

У Києві у вихідні, 13 і 14 жовтня, повністю обмежать рух на проспекті Перемоги в районі Шулявського мосту.

Це пов'язано з монтажем частин нового шляхопроводу, пояснили у пресслужбі КМДА. Будівельники планують встановити новий прогін вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

"Повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Гетьмана. Заборона діє для всіх видів транспорту із 00:05 (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок)", – уточнили в КМДА.

Основний об'їзд у напрямку до Кільцевої дороги буде через вул. Довженка, Антона Цедіка і Нестерова.

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У напрямку площі Перемоги – через вул. Гарматна, Виборзьку і Гетьмана.

Проспект Перемоги перекриють

Проспект Перемоги перекриють

КМДА

Як писав OBOZREVATEL, залишки Шулявського мосту в Києві, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої донедавна був Максим Микитась.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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