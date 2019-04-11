У Києві на дільниці для виборців облаштували "кінотеатр": фото

У Києві у відділенні Державного реєстру виборців Голосіївського району облаштували "кінотеатр", щоб поліпшити час очікування в черзі на зміну місця голосування.

Невеликий імпровізований екран повісили в залі, де працівники райдержадміністрації реєструють людей, пише "Цензор.нет".

"Під час першого туру було багато людей. В основному – переселенці і багато інших, які хотіли голосувати в нашому районі. Глава адміністрації схвалив рішення відкрити актовий зал, поставити принтери, ксерокси, щоб робити копії", – розповіла співробітниця Голосіївської РДА Інна Гоголь.

Щоб здати документи на отримання довідки, люди записуються у чергу. Після цього в актовому залі, де і влаштовують кінопокази, реєструють та обробляють заяви.

Цензор.нет

Як писав OBOZREVATEL, подати заяву на зміну місця голосування можна до 15 квітня. У Києві 8 квітня на деяких дільницях для зміни місця голосування виборців утворилися значні черги.

Така ж ситуація спостерігалася і 9 квітня: люди шикувалися в черги ще з вулиці.

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