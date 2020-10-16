У Києві на карантин через COVID-19 закрили вже вісім шкіл. Днем раніше були закриті тільки п'ять шкіл. Усього хворих на коронавірус школярів – 579 і 449 педагогів.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 16 жовтня, повідомив київський голова Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин уже 8 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи – у Печерському районі, три – в Оболонському, і по одній – у Подільському та Дарницькому районах", – зазначив він.

Усього на дистанційному навчанні перебувають 598 класів у 182-х школах.

"У дитячих садах, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрили 86 груп у 75-ти садах. Три сади закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55%", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом школи в Україні, ймовірно, переведуть на онлайн-навчання.