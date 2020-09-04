У Києві на COVID-19 масово хворіють медики: Кличко озвучив статистику

У Києві на COVID-19 захворіли ще 319 осіб.

У Києві за останню добу кількість хворих на коронавірус збільшилася ще на 319 осіб. Серед інфікованих – 17 медиків.

Водночас ще восьмеро пацієнтів із COVID-19 померли. Загалом на сьогодні в столиці вже 14 477 підтверджених випадків цього захворювання, повідомив на брифінгу мер міста Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, за минулу добу на коронавірус захворіли:

158 жінок віком від 18 до 85 років;

142 чоловіки віком від 19 до 81 років;

вісім дівчаток віком від чотирьох місяців до 14 років та 11 хлопчиків – від чотирьох до 17 років.

Зазначається, що з них до лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Друзі! Вірус не відступає! Ситуація погіршується. За минулу добу – плюс 319 хворих. Усього коронавірус забрав життя 230 киян. І протягом останнього тижня кількість летальних випадків не зменшується", – зазначив Кличко.

Він додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах столиці – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом'янському – по 33. Водночас одужали за минулу добу 63 пацієнти, тоді як усього коронавірус побороли 4616 жителів Києва.

Найбільше випадків СOVID-19 за минулу добу виявили в Дарницькому і Дніпровському районах Києва. Telegram-канал Віталія Кличка

Мер столиці наголосив, що останнім часом COVID-19 сильно вражає медиків. Зокрема, усього за час пандемії ним інфікувалося 948 медичних працівників, а нині в стаціонарах лікуються 33 медики, одужали – 772. Більшість із них підхопили вірус, виконуючи професійні обов'язки.

"Збільшення кількості хворих серед медичного персоналу пояснюється і зростанням захворюваності в столиці. Зокрема – збільшенням кількості госпіталізованих. Тому, коли нехтуєте правилами безпеки, думайте і про те, чи буде кому вас рятувати і лікувати!" – звернувся до киян Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві після початку навчального року очікується спалах коронавірусу. Таку думку висловив начальник ГУ Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан.

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