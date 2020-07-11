У Києві на Березняках прорвало трубу, вода била до 6-го поверху. Відео

Кирило Лютий Життя столиці 22:11, 11.07.2020 Оновлено: 22:12, 11.07.2020

У Києві на вулиці Миколайчука (раніше Серафимовича), 7/2 прорвало трубопровід, струмінь води добивав у висоту до 6 поверху.

Як сказано на сайті Київтеплоенерго, пошкодження теплової мережі з витоком води було виявлено під час гідравлічних випробувань 11 липня о 13:32.

"Вода в трубопроводі була під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь. Постраждалих немає", – відзначається в повідомленні.

Пошкодження було локалізовано, фахівці Київтеплоенерго готуються почати відновлювальні роботи. Ця тепломережа була побудована в 1970 році.

У мережі користувачі відзначили, що в результаті НП жителям будинку пошкодило вікна, балкони та кондиціонери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus. Інцидент стався на бульварі Дружби Народів.

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