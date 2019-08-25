У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні: що сталося

У неділю, 25 серпня, Київський метрополітен зупинив продаж карток метро на 10 станціях.
Це рішення пов'язане з тим, що весь міський транспорт столиці переходить на систему з єдиним електронним квитком. Про це стало відомо на офіційному сайті КМДА.
Купити або поповнити "зелену картку" не можна буде на наступних станціях:
"Хрещатик" (центральний вихід);
"Театральна";
"Майдан Незалежності";
"Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);
"Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");
"Арсенальна";
"Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");
"Сирець";
"Почайна" (вихід до вулиці Степана Бандери);
"Площа Льва Толстого".
У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні
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Але в цих касах можна буде придбати і поповнити Kyiv Smart Card.
Також жителі столиці зможуть користуватися всіма можливими способами оплати за проїзд в метрополітені, включаючи раніше придбані: жетонами, картами метро, смартфонами, е-квитками і Kyiv Smart Card.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві зникнуть жетони і безконтактні карти. Ці способи оплати увійдуть в історію.
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