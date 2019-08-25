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У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні: що сталося

1.1т Читати матеріал російською

У неділю, 25 серпня, Київський метрополітен зупинив продаж карток метро на 10 станціях.

Це рішення пов'язане з тим, що весь міський транспорт столиці переходить на систему з єдиним електронним квитком. Про це стало відомо на офіційному сайті КМДА.

Купити або поповнити "зелену картку" не можна буде на наступних станціях:

  • "Хрещатик" (центральний вихід);

  • "Театральна";

  • "Майдан Незалежності";

  • "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);

  • "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");

  • "Арсенальна";

  • "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");

  • "Сирець";

  • "Почайна" (вихід до вулиці Степана Бандери);

  • "Площа Льва Толстого".

У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні

У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні

facebook.com/pg/kyivmetro

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Але в цих касах можна буде придбати і поповнити Kyiv Smart Card.

Також жителі столиці зможуть користуватися всіма можливими способами оплати за проїзд в метрополітені, включаючи раніше придбані: жетонами, картами метро, смартфонами, е-квитками і Kyiv Smart Card.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві зникнуть жетони і безконтактні карти. Ці способи оплати увійдуть в історію.

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Місце
Україна Київ
Тег
Київський метрополітен
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