У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні: що сталося

У неділю, 25 серпня, Київський метрополітен зупинив продаж карток метро на 10 станціях.

Це рішення пов'язане з тим, що весь міський транспорт столиці переходить на систему з єдиним електронним квитком. Про це стало відомо на офіційному сайті КМДА.

Купити або поповнити "зелену картку" не можна буде на наступних станціях:

"Хрещатик" (центральний вихід);

"Театральна";

"Майдан Незалежності";

"Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);

"Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");

"Арсенальна";

"Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");

"Сирець";

"Почайна" (вихід до вулиці Степана Бандери);

"Площа Льва Толстого".

У Києві на 10 станціях метро перестали продавати проїзні facebook.com/pg/kyivmetro

Але в цих касах можна буде придбати і поповнити Kyiv Smart Card.

Також жителі столиці зможуть користуватися всіма можливими способами оплати за проїзд в метрополітені, включаючи раніше придбані: жетонами, картами метро, смартфонами, е-квитками і Kyiv Smart Card.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві зникнуть жетони і безконтактні карти. Ці способи оплати увійдуть в історію.

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