У Києві на 10 днів закриють аеропорт: названа дата

У вересні через ремонт на 10 днів закриють столичний аеропорт "Київ". Усі рейси будуть перенаправлені на "Бориспіль".

Обмеження діятимуть із 2 по 10 вересня, повідомили у Facebook Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

"Це пов'язано з проведенням ремонту злітно-посадкової смуги. Також частково відремонтують руліжні доріжки 1 і 2", – уточнили в департаменті.

Усі рейси, заплановані на приліт і виліт у "Київ", автоматично перенаправляють в інший аеропорт. Інформації про те, чи буде облаштований безкоштовний трансфер із передмістя до столиці, поки немає.

Ілюстрація Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Оцінна вартість ремонту становить понад 30 мільйонів гривень.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні з аеропорту "Київ" масово евакуювали всіх пасажирів і співробітників. Його робота була зупинена на декілька годин.

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