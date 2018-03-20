У Києві може знову подорожчати проїзд: стало відомо на скільки і чому

У Києві на 1-2 гривні може подорожчати проїзд у маршрутках.

За словами перевізників, це пов'язано з впровадженням нововведень у міському громадському транспорті. Зокрема, протягом трьох місяців буси повинні бути обладнані GPS-трекера, а водіїв необхідно забезпечити форменим одягом, повідомляє "Сегодня".

Окремим вимогою для перевізників буде встановлення валідаторів для єдиного квитка, який влада планує запустити в наземному громадському транспорті цієї осені.

"Це обов'язкова умова для всіх приватних перевізників, у яких закінчився договір, з якими він був розірваний, або для тих, хто хоче перейти на новий маршрут. Всі повинні будуть придбати нове обладнання і встановити його", - заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Таким чином міська влада хоче вивести з "тіні" доходи від перевезень у приватному міськтранспорту, а також спростити спосіб оплати для пасажирів.

Конкурс приватних перевізників на 15 міських маршрутів відбудеться 30 березня. Документи на участь у конкурсі подали вже 10 претендентів.

За словами директора компанії-перевізника Миколи Бацана, впровадження всіх нових вимог може призвести до подорожчання проїзду в маршрутках, мовляв, придбання та встановлення валідаторів, GPS-трекерів і навіть придбання форменого одягу для водіїв повинні окупатися.

"З впровадженням цих нововведень вартість проїзду може підвищитися на 1-2 гривні. Якщо ми хочемо користуватися якісними послугами, то повинні за це платити", - вважає Бацан.

У комунальній службі перевезень пояснюють, що вартість проїзду встановлюють перевізники.

Як повідомляв "Обозреватель", озвучено просте рішення проблеми переповнених маршруток в Києві і інших містах України.