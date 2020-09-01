У Києві можуть закрити метро і наземний транспорт: Кличко назвав умову

Віталій Кличко пояснив, за якої умови в Києві можуть закрити метро. Колаж

У Києві можливе припинення роботи метро і наземного громадського транспорту, якщо кількість хворих коронавірусом значно перевищить кількість ліжок для них в лікарнях.

Про це 31 серпня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова".

"Це може статися тільки в разі так званого "інфекційного вибуху" – коли кількість хворих буде значно перевищувати кількість ліжок у лікарнях і лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим", – підкреслив мер Києва.

За словами Кличка, це "крайній випадок". Він висловив надію, що до такого критичного стану ситуація в місті не дійде.

Відзначимо, що напередодні Київ став лідером по захворюваності на COVID-19 в Україні. У столиці заразилися ще 277 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в школах Києва щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки через пандемію коронавірусу.

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