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18 березня • оновлено в 12:58
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У Києві можуть ввести режим НС через коронавірус

1.9т
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У Києві можуть ввести режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу в Україні та світі в цілому.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду 18 березня. У цей день режим НС уже ввели на території області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У місті Києві ще ми не маємо відповідного рішення (Про введення режиму НС. – Ред.). Я вважаю, що ми повинні до цього питання повернутися, можливо, сьогодні, можливо, завтра", – сказав Аваков.

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Автор
Яра Дорош
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