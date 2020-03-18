У Києві можуть ввести режим НС через коронавірус

У Києві можуть ввести режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу в Україні та світі в цілому.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду 18 березня. У цей день режим НС уже ввели на території області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У місті Києві ще ми не маємо відповідного рішення (Про введення режиму НС. – Ред.). Я вважаю, що ми повинні до цього питання повернутися, можливо, сьогодні, можливо, завтра", – сказав Аваков.

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