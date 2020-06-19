У Києві можуть повернути скасовані карантинні обмеження

У Києві можуть знову посилити карантин, якщо рівень захворюваності COVID-19 у столиці ростиме.

Про це в прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, послаблювати карантинні заходи можна при показнику захворюваності нижче 12 осіб на 100 тисяч населення – у столиці він зараз становить 15.

"На сьогодні в Києві 15. Сьогодні вдень, наприклад, заразилися цією хворобою 92 людини. Це високий показник", – зазначив Кличко.

При цьому він додав, що в разі зростання підвищення захворюваності, місто може повернутися до скасованих раніше карантинних обмежень.

"Якщо буде в подальшому підвищуватися, я не виключаю, що ми можемо повернутися до обмежень", – сказав мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і 10 областей України не готові до ослаблення карантину станом на четвер, 18 червня.