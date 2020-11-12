У Києві мости і будівлі загорілися блакитними вогнями на підтримку боротьби з пневмонією. Фото та відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 01:21, 13.11.2020

У Києві кілька мостів і будівель підсвітили синіми вогнями в рамках акції Pneumolight, яка приурочена до Всесвітнього дня боротьби з пневмонією.

Відповідні кадри були опубліковані в мережі 12 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Подільсько-Воскресенський міст.
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Так, блакитними вогнями підсвітили Подільсько-Воскресенський і Парковий пішохідний міст, а також торгово-розважальний центр "Гулівер".

Парковий пішохідний міст.
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Всього в цей день до акції приєдналися близько 50 країни світу, в яких понад двісті будинків запалилися на підтримку боротьби з пневмонією.

ТРЦ "Гулівер".
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Всесвітній день боротьби з пневмонією відзначається щорічно 12 листопада починаючи з 2009-го.

Щороку в світі від запалення легенів помирає понад 800 тисяч дітей молодше 5 років.

Про симптоми хвороби, чому вона небезпечна і як пов'язана з коронавірусом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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