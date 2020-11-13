У Києві мости і будівлі загорілися блакитними вогнями на підтримку боротьби з пневмонією. Фото та відео

У Києві кілька мостів і будівель підсвітили синіми вогнями в рамках акції Pneumolight, яка приурочена до Всесвітнього дня боротьби з пневмонією.

Відповідні кадри були опубліковані в мережі 12 листопада (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, блакитними вогнями підсвітили Подільсько-Воскресенський і Парковий пішохідний міст, а також торгово-розважальний центр "Гулівер".

Всього в цей день до акції приєдналися близько 50 країни світу, в яких понад двісті будинків запалилися на підтримку боротьби з пневмонією.

Всесвітній день боротьби з пневмонією відзначається щорічно 12 листопада починаючи з 2009-го.

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