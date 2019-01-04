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У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила. Відео

1.4тЧитати матеріал російською

Жителі одного з будинків ЖК "Комфорт Таун" у Києві самостійно затримали квартирного злодія.

Як повідомляє KyivOperativ у Telegram-каналі, інцидент стався в ніч на 31 грудня (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

Відзначається, що мешканці будинку зреагували на появу в під'їзді невідомої людини, яка неодноразово потрапляла на камери в інших будинках за підозрілих обставин.

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Вони викликали охорону та поліцію, а самі спустилися вниз, щоб не дати квартирному злодієві втекти. Однак до нього на допомогу прибув подільник і зловмисники пустили в хід газові балончики. Між мешканцями і домушниками сталася бійка, у результаті якої одного із злочинців все ж затримали.

У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила. Відео

скрін відео

У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила. Відео

скрін відео

У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила. Відео

скрін відео

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"Здавалося б, у результаті приїхала поліція і все закінчилося добре, але лише через кілька днів цих підозрілих осіб знову неодноразово зустрічають на території "Комфорт Тауна", а після докладного аналізу відео інциденту з усіх камер у під'їзді питань у нас стало ще більше", — відзначається в повідомленні.

У Києві мешканці багатоповерхівки з бійкою затримали квартирного злодія, а поліція відпустила. Відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали відео зі злодієм-невдахою у Києві, який не помітив, що в під'їзді встановлені камери відеоспостереження.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
видеобійка
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