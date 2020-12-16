У Києві медики вийшли на протест через зарплати і виплати з COVID-19. Фото і відео

В урядовому кварталі Києва 16 грудня медичні працівники вийшли на протест із вимогою до влади підвищити їм зарплати, а також виплат за інфікування коронавірусом на роботі.

Крім цього, медики виступають за збільшення фінансування медицини в Україні, тим самим апелюючи до ухваленого напередодні Верховною Радою Держбюджету-2021. Подібна акція пройшла також у Львові (щоб подивитися фото і відео, докскрольте новину до кінця).

У столиці мітинг розпочався вранці на Майдані Незалежності. Серед його учасників – до сотні осіб із різних регіонів країни, зокрема, лікарі, медсестри й інші працівники медустанов. Пізніше вони пішли до будівель Кабміну й ВРУ.

Протестувальники тримали плакати з написами: "Медикам гідні бюджет і зарплати або геть депутати", "Зарплати депутатам як у медиків", "Із 1 січня в лікарнях будуть працювати депутати".

Медики зазначають, що влада продовжує не звертати уваги на оплату їхньої праці, через що в країні може розпочатися відтік кадрів за кордон, пише "Укрінформ". Нині зарплата середнього медичного персоналу становить 4000-5000 гривень.

Крім цього, учасники акції заявляють про нестачу кисню в лікарнях, де рятують хворих на COVID-19. Багато хто зізнається, що через такий стан справ задумується про звільнення.

"У нас залишилось кисню на 10 днів, ми не знаємо що далі будемо робити. Я працюю у медичній сфері вже 25 років, але зараз розмірковую, щоб змінити професію", – цитує слова однієї із медиків-протестувальників ТСН.

Так, якщо раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив, що в бюджетному запиті МОЗ заклало на медичну сферу 296 млрд грн, серед який 225 млрд грн на програму медичних гарантій. То в проєкті бюджету, який Кабмін подав на розгляд парламенту, фінансування медичної сфери біло встановлено на рівні 159 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: