У Києві мають намір заборонити платні фото з тваринами
У Києві мають намір заборонити фото з тваринами.
У Києві мають намір припинити експлуатацію тварин, яких використовують для платних фото або відео.
Столична міськрада ухвалила рішення "Про встановлення обмеження надання відео- і фотопослуг із використанням тварин у м.Києві". Ці заходи спрямовані для недопущення жорстокого поводження з тваринами.
Зазначається, що влада Києва закликала поліцію посилити контроль за дотриманням вимог статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб не допускати жорстокого поводження з тваринами в місті.
"До міської влади звертаються чимало зоозахисних організацій, які стурбовані проблемою використання тварин для "вуличних" фотосесій. Тому місто в межах своєї компетенції повинно запобігти жорстокому поводженню з тваринами", – зазначено в повідомленні.
У міськраді підкреслили, що "бізнес" на тваринах необхідно розцінювати саме як жорстоке поводження. Адже вони не є домашніми вихованцями, а лише способом заробітку.
"У більшості європейських держав такі дії є неприпустимими і неприйнятними, оскільки тваринам повинно бути забезпечено належні умови утримання. Сподіваюся, що накладення штрафів на "бізнесменів" покладе цьому край і позбавить столицю цього ганебного явища", – акцентував депутат Київради Вадим Сторожук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив постанову Міністерства юстиції і, відповідно, скасував проведення аукціонів із продажу конфіскованих домашніх і диких тварин.