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/Життя столиці

У Києві масово зносять літні тераси ресторанів: що відомо

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У Києві демонтують майже 100 літніх майданчиків ресторанів, які їхні власники встановили незаконно. Більшість з терас заважають проходу пішоходів.

З початку червня столична влада демонтували вже 58 "літників", а загалом знесенню підлягало 157, повідомили в прес-службі КМДА.

"Правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має становити не менше 50% від ширини тротуару, не вужче 1,8 м. Крім того, щоб не створювати незручності для пішоходів, літні веранди не повинні бути на перехрестях і поруч з метро", – пояснив начальник Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.

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За даними "Київблагоустрою", у столиці налічується 987 літніх майданчиків, з яких всього 324 встановлені за всіма правилами, сплачують внесок до міського бюджету і мають всю документацію.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Також киянам порадили перевіряти законність терас на сайті міської кадастру і повідомляти про нелегальні на лінію 1551.

Як писав OBOZREVATEL, в лютому в центрі Києва на вулиці Ярославській демонтували понад 140 рекламних конструкцій, які спотворювали історичний вигляд будівель. Всі вони були розміщені на фасадах.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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