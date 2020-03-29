У Києві масово нехтують заборонами і виходять на прогулянки і церковні служби без масок і цілими групами.

Так, кричуще порушення карантину зафіксували на вулиці Драгоманова в столиці. Там біля церкви помітили безліч людей. Підтверджуючі фото опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Надзвичайна ситуація у Києві. А як же служба недільна? Навіщо тягнути дітей? Немає слів, вулиця Драгоманова, 1. Руки цілують священику! Де поліція?" – обурився користувач Сергій Зонік.

У Києві порушують карантин Київ Оперативний

У Києві порушують карантин Київ Оперативний

У Києві порушують карантин Київ Оперативний

У Києві порушують карантин Київ Оперативний

Як передає ТСН, незважаючи на те, що в центрі Києва – на Майдані Незалежності та Хрещатику – зовсім немає людей, у спальних районах столиці життя вирує.

Наприклад, на Оболоні в парку Наталка помітили багато людей на самокатах і велосипедах. Жителі столиці виправдалися, що дихають свіжим повітрям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві під час спільних рейдів правоохоронців та нацгвардійців був зафіксований ряд порушень у режимі магазинів: люди заходять по 7 осіб і стоять у чергах без масок.

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