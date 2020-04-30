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30 квітня • оновлено в 10:47
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/ Життя столиці

У Києві під час карантину масово кинулися в парки з дітьми. Фото і відео

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У мережі з'явилися красномовні фото і відео з парку "Кіото" у Києві, де люди масово вийшли на прогулянки, проігнорувавши карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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Відповідні кадри розмістила на своїй сторінці в Facebook журналістка Світлана Мащенко, а також видання РБК-Україна, посилаючись на мешканця столиці. На них – сонячна погода і квітучі дерева сакури (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За таких умов кияни масово вийшли на прогулянки в парк, проігнорувавши карантин. На фото і відео видно десятки людей, більшість з яких – без масок. Діти каталися на самокатах, батьки гуляли з візочками, а лавочки були зайнятими.

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

Facebook/Світлана Мащенко

"Скажіть, я щось проспала або запрацювалася, і у нас закінчився карантин? Виходить, я одна не пішла в "Кіото" на сакури цієї весни дивитися? Що взагалі відбувається? Жодної порожньої лавочки у парку "Кіото". Де поліція, рупори, попередження, прохання, благання? Фото зроблені людиною, яка повз їхала на велосипеді на роботу", – написала Мащенко та іронічно додала: "Карантин – ні, не чули".

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

РБК-Україна

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

РБК-Україна

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

У Києві масово кинулися в парки з дітьми

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві та області станом на ранок 30 квітня підтвердили 2065 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їх кількість зросла до 1401, а на території області – до 664.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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