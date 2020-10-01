У Києві маршрутник викинув пенсіонерку з салону. Відео
У Києві водій маршрутки силою випхали з салону жінку, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням.
Відповідне відео виклав Telegram-канал KIEVMAP. Інцидент стався на маршруті №401.
Жінка, зайшовши в транспортний засіб, повідомила, що має намір скористатися правом пільгового проїзду за пенсійним посвідченням.
Коли водій заявив, що не буде її везти, пенсіонерка нагадала йому про постанову Кабміну і відмовлялася залишати автобус.
Водій ще кілька разів вимагав від жінки покинути транспорт, але вона не погоджувалася.
Тоді він вийшов з кабіни і силою витягнув пенсіонерку з автобуса на вулицю.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі в маршрутному таксі № 55 стався конфлікт між водієм і літньою пасажиркою. Маршрутчик відмовився безкоштовно везти жінку пенсійного віку.