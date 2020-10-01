У Києві маршрутник викинув пенсіонерку з салону. Відео

Борис Бондар Життя столиці 16:04, 1.10.2020 Оновлено: 16:04, 1.10.2020

У Києві водій маршрутки силою випхали з салону жінку, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням.

Відповідне відео виклав Telegram-канал KIEVMAP. Інцидент стався на маршруті №401.

Жінка, зайшовши в транспортний засіб, повідомила, що має намір скористатися правом пільгового проїзду за пенсійним посвідченням.

Коли водій заявив, що не буде її везти, пенсіонерка нагадала йому про постанову Кабміну і відмовлялася залишати автобус.

Водій ще кілька разів вимагав від жінки покинути транспорт, але вона не погоджувалася.

Тоді він вийшов з кабіни і силою витягнув пенсіонерку з автобуса на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі в маршрутному таксі № 55 стався конфлікт між водієм і літньою пасажиркою. Маршрутчик відмовився безкоштовно везти жінку пенсійного віку.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Сивохо про Фокіна: освистали голос розуму, вульгарне й огидне цькування

Венедіктова після скандалу вирішила з'їхати з державної дачі

Від 36 до 194 тисяч. МОЗ вирішило встановити тарифи на пологи в Україні

Навальний звинуватив Путіна в отруєнні: у Кремлі "помітили" слід ЦРУ

Тищенко про Донбас: дістало, ми беремо справу у свої руки