У Києві маршрутник викинув пенсіонерку з салону. Відео

У Києві водій маршрутки силою випхали з салону жінку, яка хотіла проїхати за пенсійним посвідченням.

Відповідне відео виклав Telegram-канал KIEVMAP. Інцидент стався на маршруті №401.

Жінка, зайшовши в транспортний засіб, повідомила, що має намір скористатися правом пільгового проїзду за пенсійним посвідченням.

Коли водій заявив, що не буде її везти, пенсіонерка нагадала йому про постанову Кабміну і відмовлялася залишати автобус.

Водій ще кілька разів вимагав від жінки покинути транспорт, але вона не погоджувалася.

Тоді він вийшов з кабіни і силою витягнув пенсіонерку з автобуса на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі в маршрутному таксі № 55 стався конфлікт між водієм і літньою пасажиркою. Маршрутчик відмовився безкоштовно везти жінку пенсійного віку.