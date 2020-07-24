У Києві – майже 7,4 тисячі заражених коронавірусом: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 24 липня зафіксували 7396 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 118 жителів столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ще у 118 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 52 жінки віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків віком від 18 до 69 рокiв, а також сім дівчаток від одного до 16 років, два хлопчики віком дев'ять місяців та один рік. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

"За минулу добу одужала 121 людина. Усього коронавірус подолали 2667 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27, у Деснянському – 16, Святошинському, Солом’янському і Шевченківському – по 12.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером, у Києві коронавірус забрав життя вже 129 жителів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 24 липня було зафіксовано 3 421 підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 30 осіб, а одужали за цей час 46 жителів області.