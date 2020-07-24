У Києві – майже 7,4 тисячі заражених коронавірусом: Кличко озвучив статистику
У Києві станом на 24 липня зафіксували 7396 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще у 118 жителів столиці.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ще у 118 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 7396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.
За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 52 жінки віком від 18 до 84 років, 57 чоловіків віком від 18 до 69 рокiв, а також сім дівчаток від одного до 16 років, два хлопчики віком дев'ять місяців та один рік. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.
"За минулу добу одужала 121 людина. Усього коронавірус подолали 2667 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.
Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 27, у Деснянському – 16, Святошинському, Солом’янському і Шевченківському – по 12.
Згідно зі статистикою, опублікованою мером, у Києві коронавірус забрав життя вже 129 жителів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 24 липня було зафіксовано 3 421 підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 30 осіб, а одужали за цей час 46 жителів області.