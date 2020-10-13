У Києві майже 600 школярів уже заразилися коронавірусом

У Києві на карантин закрили п'ять шкіл, два дитячі садки і 74 групи в дошкільних установах. COVID-19 заразилися майже 600 школярів.

Ще 520 класів у школах знаходяться на дистанційному навчанні. Про це під час брифінгу в понеділок, 13 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл через випадки захворювання серед вчителів. Три школи в Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На дистанційному навчанні загалом 520 класів у 174 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 591. Хворіють 403 педагоги", – розповів він.

Кличко додав, що в Києві через коронавірус на карантин закрили 74 групи в 66 дитсадках. Усього два садки закриті на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55 відсотків, зазначив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві осінні канікули в школах через ситуацію з COVID-19 рекомендовано провести з 21 до 29 жовтня.