У Києві майже 1300 осіб заразилися коронавірусом: COVID-19 вдарив по дітях

У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 36 жінок віком від 23 до 74 років, стільки ж чоловіків віком від 23 до 80 років, а також троє дівчаток від 11 до 16 років та троє хлопчиків від семи місяців до 17 років.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 28 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 78 осіб. Троє з них – медики. На сьогодні у столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – сказав він.

У Києві майже 1300 осіб заразилось коронавірусом. Ілюстрація

"Захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років, троє дівчаток від 11 до 16 років, 36 чоловікiв від 23 до 80 років та троє хлопчиків віком від семи місяців до 17 років", – наголосив Кличко.

За його словами, 22 пацієнтів було госпіталізовано до лікарень столиці, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

"Трохи загальної статистики, бо часто питають, хто у Києві більше хворіє. Ми порахували. З підтверджених випадків захворювання на коронавірус: 44% жінок (574 випадки) і 56% чоловіків (724 особи). Серед хворих – 80 дітей: 43 хлопчики та 37 дівчаток. Це трохи більше ніж 6% від загальної кількості всіх, хто захворів. 120 медпрацівників – тобто 9%. Служителів церкви – 179 осіб. Це 14% від загальної кількості", – додав Кличко.

Він також зазначив, що найбільше у столиці України COVID-19 вразив людей віком від 30 до 49 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 28 квітня зафіксували 1902 випадки коронавірусу COVID-19.