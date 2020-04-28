Головна Новини
28 квітня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві майже 1300 осіб заразилися коронавірусом: COVID-19 вдарив по дітях

2.2т
Читати матеріал російською

У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 36 жінок віком від 23 до 74 років, стільки ж чоловіків віком від 23 до 80 років, а також троє дівчаток від 11 до 16 років та троє хлопчиків від семи місяців до 17 років.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 28 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 78 осіб. Троє з них – медики. На сьогодні у столиці 1298 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – сказав він.

У Києві майже 1300 осіб заразилось коронавірусом. Ілюстрація

У Києві майже 1300 осіб заразилось коронавірусом. Ілюстрація

"Захворіли: 36 жінок віком від 23 до 74 років, троє дівчаток від 11 до 16 років, 36 чоловікiв від 23 до 80 років та троє хлопчиків віком від семи місяців до 17 років", – наголосив Кличко.

За його словами, 22 пацієнтів було госпіталізовано до лікарень столиці, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

"Трохи загальної статистики, бо часто питають, хто у Києві більше хворіє. Ми порахували. З підтверджених випадків захворювання на коронавірус: 44% жінок (574 випадки) і 56% чоловіків (724 особи). Серед хворих – 80 дітей: 43 хлопчики та 37 дівчаток. Це трохи більше ніж 6% від загальної кількості всіх, хто захворів. 120 медпрацівників – тобто 9%. Служителів церкви – 179 осіб. Це 14% від загальної кількості", – додав Кличко.

Він також зазначив, що найбільше у столиці України COVID-19 вразив людей віком від 30 до 49 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 28 квітня зафіксували 1902 випадки коронавірусу COVID-19.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги