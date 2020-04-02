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2 квітня • оновлено в 12:57
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У Києві померла перша людина від коронавірусу: всього 161 випадок

11.6т
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У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Дані були оприлюднені о 12:00 2 квітня.

Загалом у місті підтверджено 161 випадок зараження, 12 осіб вилікувалося. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала КМДА на своєму Youtubе-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу в Києві зареєстровано ще 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Кількість киян з підтвердженим діагнозом – 161 особа. На жаль, один випадок – летальний", – підкреслив Кличко.

У Києві померла перша людина від коронавірусу. Ілюстрація

У Києві померла перша людина від коронавірусу. Ілюстрація

Він зазначив, що захворіло 19 чоловіків віком від 22 до 70 років та 10 жінок віком від 36 до 62 років. Помер 70-річний чоловік.

"Госпіталізовано 18 пацієнтів. З них: чотирьох – в клінічну лікарню № 5, дев'ятеро людей – в лікарню № 7. Ще трьох пацієнтів – в Олександрівську лікарню, двох – до лікарні № 3. Одинадцятеро киян, що захворіли, лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів", – сказав мер міста.

За його словами, ще 12 осіб, більша частина з яких лікувалася в Олександрівській лікарні, одужали, і їх виписали додому.

Статистика поширення коронавірусу у Києві

Статистика поширення коронавірусу у Києві

Telagram/ Віталій Кличко

"На сьогодні – експрес-тестами в столиці протестовано майже 2 200 киян. Лабораторно оброблено 1 202 зразки. Ще на дослідженні в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" – 404 зразки. У місті розпочали тестувати всіх пацієнтів із діагнозом "запалення легенів", – додав Кличко.

Нові випадки зараження COVID-19 зафіксували у таких районах: Голосіівський (+3), Дарницький (+7), Дніпровський (+1), Оболонський (+4), Печерський (+2), Шевченківський (+4), Солом’янський (+6), Деснянський (+2).

Статистика поширення коронавірусу у Києві

Статистика поширення коронавірусу у Києві

Telagram/ Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на 10:00 2 квітня було зафіксовано 224 випадки коронавірусу COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Всього один загиблий... Навіщо на весь світ голосити, розум є? Зараз Америка, Франція, Італія, Іспанія, тощо, хлинуть шукати порятунку в самій стабільній та захищеній країні.
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Livesey David
Livesey David
Я бы уточнил: впервые с начала тестирования, то есть с середины марта.
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кацапы мрази
кацапы мрази
Livesey David, уточняй в рассейских новостях. Брысь, лаптеногий.
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Кияни Життя столиці

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