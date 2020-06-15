У Києві люди масово заполонили пляжі в розпал карантину. Відео

На київських пляжах у самий розпал пандемії коронавірусу в Україні спостерігається справжній ажіотаж.

Сотні людей купаються і засмагають, не дивлячись на те, що карантин не тільки не скасували, але й знову говорять про його посилення (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Так, на знятих із квадрокоптера кадрах видно, як у Гідропарку недалеко від Венеціанського мосту безліч громадян відпочивають, часто не дотримуючись соціальної дистанції.

Ажіотаж на пляжах Києва Фото Олександра Гончарова

Люди купаються, загоряють, грають у пляжні ігри або розважаються, плаваючи на байдарках, яхтах і катерах. Серед відпочивальників на пляжі також багато маленьких дітей.

Ажіотаж на пляжах Києва Фото Олександра Гончарова

Варто зазначити, що купальний сезон у Києві офіційно мали розпочати з 1 червня, однак перенесли. Водночас люди самі "неофіційно" відкрили його для себе.

Ажіотаж на пляжах Києва Фото Олександра Гончарова

Ажіотаж на пляжах Києва Фото Олександра Гончарова

Ажіотаж на пляжах Києва Фото Олександра Гончарова

Як повідомляв OBOZREVATEL: