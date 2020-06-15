У Києві люди масово заполонили пляжі в розпал карантину. Відео

На київських пляжах у самий розпал пандемії коронавірусу в Україні спостерігається справжній ажіотаж.

Сотні людей купаються і засмагають, не дивлячись на те, що карантин не тільки не скасували, але й знову говорять про його посилення (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Так, на знятих із квадрокоптера кадрах видно, як у Гідропарку недалеко від Венеціанського мосту безліч громадян відпочивають, часто не дотримуючись соціальної дистанції.

Ажіотаж на пляжах Києва

Люди купаються, загоряють, грають у пляжні ігри або розважаються, плаваючи на байдарках, яхтах і катерах. Серед відпочивальників на пляжі також багато маленьких дітей.

Ажіотаж на пляжах Києва

Варто зазначити, що купальний сезон у Києві офіційно мали розпочати з 1 червня, однак перенесли. Водночас люди самі "неофіційно" відкрили його для себе.

Ажіотаж на пляжах Києва

Ажіотаж на пляжах Києва

Ажіотаж на пляжах Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL: