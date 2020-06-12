У Києві запізніле літо встановило два "спекотні" температурні рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своєму сайті. Йдеться про погоду в середу, 10 червня, та ніч на четвер, 11 червня.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°С. Це на 0,3°С вище від попереднього температурного рекорду цього дня 1885 року (тобто 135-річної давності).

У Києві літо побило рекорди зі спеки за 140 років. Ілюстрація

Зазначається, що ніч на четвер, 11 червня, у столиці була найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче від +20,6°С. Торішнє попереднє рекордне значення +20,2°С було перевищено на 0,4°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка наук, провідна співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко розповіла, що літо-2020 в Україні перебуватиме в "погодних гойдалках". Прогнозується як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.