Головна Новини
12 червня • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві літо побило рекорди зі спеки за 140 років

1.8т
Читати матеріал російською

У Києві запізніле літо встановило два "спекотні" температурні рекорди.

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своєму сайті. Йдеться про погоду в середу, 10 червня, та ніч на четвер, 11 червня.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 10 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°С. Це на 0,3°С вище від попереднього температурного рекорду цього дня 1885 року (тобто 135-річної давності).

У Києві літо побило рекорди зі спеки за 140 років. Ілюстрація

У Києві літо побило рекорди зі спеки за 140 років. Ілюстрація

Зазначається, що ніч на четвер, 11 червня, у столиці була найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче від +20,6°С. Торішнє попереднє рекордне значення +20,2°С було перевищено на 0,4°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка наук, провідна співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко розповіла, що літо-2020 в Україні перебуватиме в "погодних гойдалках". Прогнозується як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги