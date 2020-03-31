У Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу COVID-19, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень.

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Перші такі кошти медики міста отримають вже за квітень. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 31 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень. Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров'я", – сказав очільник міста.

У Києві лікарі, які рятують від коронавірусу, отримають значну доплату. Ілюстрація

"Особливу увагу й додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус. Доплата лікарям інфекційних відділень, де рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень. Перші виплати медики отримають вже за квітень", – підкреслив Кличко.

Він подякував лікарям Києва за їхню роботу, а також звернувся до мешканців міста з проханням дбати про здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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