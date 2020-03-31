У Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу COVID-19, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень.
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Перші такі кошти медики міста отримають вже за квітень. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 31 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"На позачерговому засіданні Київрада збільшила фінансування медичних закладів в умовах боротьби з коронавірусом. На доплати столичним медикам виділили майже 894 мільйони гривень. Йдеться про всі медзаклади другої ланки охорони здоров'я", – сказав очільник міста.
У Києві лікарі, які рятують від коронавірусу, отримають значну доплату. Ілюстрація
"Особливу увагу й додаткове фінансування отримають медичні працівники, що працюють і працюватимуть із хворими на коронавірус. Доплата лікарям інфекційних відділень, де рятують і рятуватимуть киян від вірусу, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень. Перші виплати медики отримають вже за квітень", – підкреслив Кличко.
Він подякував лікарям Києва за їхню роботу, а також звернувся до мешканців міста з проханням дбати про здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
У Києві та області станом на 10:00 вівторка, 31 березня, зафіксували вже 159 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці кількість хворих збільшилася до 107, в області – до 52 (два летальні).
У Києві серед п'яти осіб, у яких за останню добу підтвердили коронавірус COVID-19, – четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна 55-річна жінка – медична працівниця.
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