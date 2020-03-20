У Києві лікарню для хворих із коронавірусом оточили поліцейські і нацгвардійці

У Києві Олександрівську лікарню, яка була підготовлена до прийому пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19, оточили поліцейські та нацгвардійці.

Про це повідомила пресслужба НГУ. До однієї зміни почали залучати 10 гвардійців військової частини 3066 (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У межах превентивних заходів від коронавірусної інфекції COVID-19 військовослужбовці НГУ забезпечують правопорядок та здійснюють роз’яснення для громадян на прийомному пункті інфекційного відділення Олександрівської лікарні", – йдеться в повідомленні.

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Увесь особовий склад забезпечений засобами індивідуального медичного захисту. Усі, хто працює поруч із лікарнею, перед початком та після завершення служби проходитимуть медогляд.

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Також на в’їздах-виїздах столиці (на основних дорогах) почали працювати вісім стаціонарних постів із поліцейськими та нацгвардійцями.

"Правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень та наявність необхідних документів. Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, про наявність відповідальності за недотримання вимог", – пояснили у пресслужбі.

За добу для виконання завдань на цих постах почали залучати 80 гвардійців. Військові та поліцейські забезпечені масками і дезінфікуючими засобами.

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Робота поліцейських та нацгвардійців у Києві під час пандемії коронавірусу НГУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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