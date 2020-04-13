Майже половина опитаних мешканців Києва не боїться коронавірусу COVID-19. Аж 40% учасників дослідження не побачили жодної загрози для себе та своїх сімей у цьому захворюванні.

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Водночас 53% – налякані через COVID-19. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-7 квітня серед 2 тисяч мешканців Києва віком від 18 років. Помилка дослідження – не більше 2,2%.

Також 59% опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. З них 21% – продовжив працювати у звичному режимі після запровадження обмежень, ще 22% – почали працювати дистанційно, 13% – взяли відпустку за власним бажанням, а лише 3% – втратили роботу.

У Києві провели опитування щодо коронавірусу. Ілюстрація

Водночас 92% опитаних мешканців Києва підтримали запровадження вимоги обов’язкового носіння маски у громадських місцях. Також 71% сподобалось рішення міської влади Києва про закриття метро на час карантину (21% – був проти). 65% – підтримали обмеження на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину (31% – був проти).

Результати опитування киян Скріншот

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