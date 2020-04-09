У Києві коронавірусом заразився намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря
Свято-Троїцький Іонінський монастир у Києві (підпорядковується УПЦ МП) закрився на карантин, а у його намісника архієпископа Іони (Черепанова) виявили коронавірус COVID-19.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Архієпископ зазначив, що не знає, де міг заразитися, адже контактував із багатьма.
"Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38, і я вирішив про всяк випадок зробити тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", – повідомив священнослужитель.
Архієпископ додав, що станом на ранок 9 квітня почувався добре, високої температури не було. За його словами, монастир, як і ботанічний сад, де розміщена будівля, – на карантині. Служби тривають, але без прихожан.
"Перебуваю під контролем лікарів, монастирські справи не залишаю, але займаюся ними у віддаленому режимі – по телефону, смс", – написав священнослужитель.
Як зазначило ВВС Україна, раніше ченці монастиря писали в соцмережах, що їхній намісник захворів, хоча спочатку той заперечував проблему і саму небезпеку пандемії COVID-19.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розмістив у мережі скірншоти, які свідчать про те, що у Свято-Троїцькому Іонинському монастирі у Києві раніше закликали ігнорувати карантин.
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