Коронавірус знову вдарив по Києву: всього заразилися 1314 осіб

У Києві станом на ранок 29 квітня зафіксовано вже 1341 випадок зараження коронавірусом і 24 смерті від нього, тоді як вилікуватися вдалося 69 хворим.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За добу встановили ще 43 факти зараження, зокрема в п'ятьох медиків.

У Києві коронавірусом заразилися вже 1314 осіб

Захворіли: 21 жінка від 25 до 60 років, одна дівчинка віком 12 років, а також 20 чоловіків віком від 20 до 66 років і 9-річний хлопчик.

Два випадки інфікування підтвердили за добу в Києво-Печерській лаврі. Госпіталізували 17 пацієнтів, решта лікується на самоізоляції під контролем медиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні підтверджено вже 9866 випадків зараження COVID-19.