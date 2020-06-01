У Києві коронавірусом заразились понад 3 тисячі осіб: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 1 червня зафіксували 3043 підтверджених випадки COVID-19. За останню добу коронавірус виявили у 58 осіб, 11 з яких – медики.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. З них 11 – медики. За минулу добу в столиці від коронавірусу померли двоє людей. Усього за період пандемії – 68 летальних випадків. На сьогодні в Києві вже 3043 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус, 41 жінка віком від 25 до 93 років, 13 чоловікiв віком від 23 до 61 року, а також четверо дітей (дівчинка, якій п'ять років, та три хлопчики віком сім, 15 і 17 рокiв).

Мер Києва відзначив, що з цих людей до лікарень столиці госпіталізували чотирьох пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за останню добу шість осіб, а всього коронавірус подолали 654 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання зафіксували за минулу добу у Подільському районі – 23 хворих... Це зумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останніх кілька днів виявили загалом у 26 служительниць. З них за минулу добу – у 22. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували вісьмох монахинь", – заявив Кличко.

Він додав, що монастир було закрито на карантин, там розпочалися заходи з дезінфекції.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області кількість випадків коронавірусу зросла до 1600.