У Києві на коронавірус захворіли вже 74 людини: статистика на ранок 28 березня

Станом на ранок 28 березня коронавірус в Києві підтвердили вже у 74 осіб.

Захворіли 10 чоловіків віком від 25 до 54 років і дев'ять жінок – від 17 до 62 років. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Пацієнти були госпіталізовані до лікарень столиці:

дев'ять – до Олександрівської лікарні;

п'ятеро – в міську клінічну лікарню №4;

троє – в клінічну лікарню №9;

Ще двоє хворих киян перебувають на самоізоляції, лікуються вдома під контролем медиків.

"Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. Насамперед тестуємо киян із симптомами та підозрою на коронавірус", - зазначив мер.

Кличко нагадав про важливість обмеження соціальних контактів на час карантину та попросив містян не ставитися до загрози легковажно.

Як писав OBOZREVATEL раніше, кількість заражених коронавірусом в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.

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