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28 березня • оновлено в 11:09
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У Києві на коронавірус захворіли вже 74 людини: статистика на ранок 28 березня

5.2т
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Станом на ранок 28 березня коронавірус в Києві підтвердили вже у 74 осіб.

Захворіли 10 чоловіків віком від 25 до 54 років і дев'ять жінок – від 17 до 62 років. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

Пацієнти були госпіталізовані до лікарень столиці:

  • дев'ять – до Олександрівської лікарні;

  • п'ятеро – в міську клінічну лікарню №4;

  • троє – в клінічну лікарню №9;

Ще двоє хворих киян перебувають на самоізоляції, лікуються вдома під контролем медиків.

У Києві на коронавірус захворіли вже 74 людини: статистика на ранок 28 березня

"Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. Насамперед тестуємо киян із симптомами та підозрою на коронавірус", - зазначив мер.

Кличко нагадав про важливість обмеження соціальних контактів на час карантину та попросив містян не ставитися до загрози легковажно.

Як писав OBOZREVATEL раніше, кількість заражених коронавірусом в Україні станом на ранок 28 березня зросла до 311 осіб.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Интересно, как Украине удается сдерживать распространение заразы ничего не делая? При чем в стране, где каждый второй заробитчанин работал в пораженных вирусом странах? Как?
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Мельников Дмитрий, Да точно так же как обвинили Беркут в расстреле поносной сотни ... т.е. просто соврав ...
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

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