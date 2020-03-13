У Києві біля інфекційного корпусу Олександрівської лікарні, яка призначена для надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус, почали чергувати поліцейські.
Дані заходи безпеки нібито пов'язані з тим, що в стаціонар доставили двох громадян Китаю з підозрою на COVID-19. Про це OBOZREVATEL повідомили пацієнти клініки (для перегляду відео, проскрольте вниз).
Джерело надіслало фото, на якому видно, що біля корпусу перебувала група поліцейських, а також бійці Національної гвардії України. Також було кілька автомобілів правоохоронців.
Біля Олександрівської лікарні в Києві чергує поліція
Неофіційно правоохоронці повідомили, що забезпечують громадський порядок.
"Щоб не було як в Нових Санжарах", – зазначив один з поліцейських.
Нагадаємо, що в лютому в селищі Полтавської області відбулися протистояння місцевих жителів з поліцією через евакуйованих з китайського Уханю, де розташований епіцентр поширення коронавірусу.
Біля Олександрівської лікарні в Києві чергує поліція
Біля Олександрівської лікарні в Києві чергує поліція
Прессекретарка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська підтвердила OBOZREVATEL, що в медустанові перебувають на лікуванні двоє громадян Китаю.
"Їм зробили експрес-тести, які були негативними. Тепер очікуються результати більш ґрунтовного дослідження", – розповіла вона.
Прессекретарка ГУ Національної поліції у Києві Яна Неруш повідомила OBOZREVATEL, що навколо лікарні протягом кількох днів перебуває наряд поліції і двоє бійців Нацгвардії.
"Правоохоронці здійснюють обмежувальні заходи в рамках карантинних заходів безпеки. Забезпечують правопорядок на місцях, де для цього є необхідність", – зазначила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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