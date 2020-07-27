У Києві коронавірус знизив темп: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на ранок 27 липня зафіксували 7 690 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 70 осіб.

Водночас ще 26 липня повідомлялося про 95 нових випадків коронавірусу у місті. Пост зі статистикою з'явився на сторінці мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась на 70 людей. На сьогодні в столиці вже 7 690 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram / Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 25 жінок віком від 22 до 63 років, 39 чоловіків віком від 19 до 82 років, а також три дівчинки від шести до дев'яти років, три хлопчики від трьох до восьми років. До лікарень столиці госпіталізували вісьмох пацієнтів.

Кличко також зазначив, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13, у Дарницькому – 12, у Солом’янському – 9.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером Києва, у столиці від коронавірусу вже одужали 2 748 осіб, втім, померли – 129.

Пост Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що пацієнти з цукровим діабетом у шість разів частіше потребують госпіталізації і в 12 разів частіше помирають від коронавірусу.