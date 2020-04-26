У Києві коронавірус за добу підчепили 10 медиків і 5 дітей: статистика на 26 квітня

У Києві станом на ранок 26 квітня зафіксовано вже 1188 випадків зараження коронавірусом і 22 смерті від нього, тоді як вилікуватися вдалося 60 хворим.
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Лише за останню добу в столиці діагноз COVID-19 лабораторно підтвердили у 29 людей, до того ж 10 із них – медики та п’ятеро дітей. Про це йдеться у повідомлені офіційного Telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка.
За його словами, із нових інфікованих – 15 жінок віком від 27 до 70 років, дев’ять чоловіків віком від 25 до 70 років, дві дівчинки – 4 та 12 років та троє хлопчиків віком 4, 10 й 17 років.
Із 29 хворих семеро пацієнтів госпіталізували до столичних медзакладів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
"Я дуже хочу сподіватися, що динаміка захворювання не зростатиме. Що ми зможемо, нарешті, почати запроваджувати послаблення. І місто поступово повертатиметься до звичного життя", – наголосив Кличко.
Мер столиці додав, що дуже важливими для всіх українців будуть наступні два тижні. Й аби у місті та загалом у країні різко не збільшилася кількість хворих, він вкотре закликав громадян дотримуватися правил карантину.
"Розумію, як усі втомилися. Розумію, що ресурси в людей закінчуються. Що бізнес і підприємства повинні працювати… Потерпіть ще трохи! І тільки разом, спільними зусиллями ми зможемо подолати цей виклик і вийти із кризи!" – сказав Кличко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що метро у Києві може запрацювати тільки через 30 днів після закінчення карантину через пандемію коронавірусу.
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