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26 квітня • оновлено в 13:20
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У Києві коронавірус за добу підчепили 10 медиків і 5 дітей: статистика на 26 квітня

2.3т
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У Києві станом на ранок 26 квітня зафіксовано вже 1188 випадків зараження коронавірусом і 22 смерті від нього, тоді як вилікуватися вдалося 60 хворим.

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Лише за останню добу в столиці діагноз COVID-19 лабораторно підтвердили у 29 людей, до того ж 10 із них – медики та п’ятеро дітей. Про це йдеться у повідомлені офіційного Telegram-каналу мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, із нових інфікованих – 15 жінок віком від 27 до 70 років, дев’ять чоловіків віком від 25 до 70 років, дві дівчинки – 4 та 12 років та троє хлопчиків віком 4, 10 й 17 років.

У Києві коронавірус за добу підчепили 10 медиків і 5 дітей: статистика на 26 квітня

Із 29 хворих семеро пацієнтів госпіталізували до столичних медзакладів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

"Я дуже хочу сподіватися, що динаміка захворювання не зростатиме. Що ми зможемо, нарешті, почати запроваджувати послаблення. І місто поступово повертатиметься до звичного життя", – наголосив Кличко.

Мер столиці додав, що дуже важливими для всіх українців будуть наступні два тижні. Й аби у місті та загалом у країні різко не збільшилася кількість хворих, він вкотре закликав громадян дотримуватися правил карантину.

У Києві коронавірус за добу підчепили 10 медиків і 5 дітей: статистика на 26 квітня

"Розумію, як усі втомилися. Розумію, що ресурси в людей закінчуються. Що бізнес і підприємства повинні працювати… Потерпіть ще трохи! І тільки разом, спільними зусиллями ми зможемо подолати цей виклик і вийти із кризи!" – сказав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що метро у Києві може запрацювати тільки через 30 днів після закінчення карантину через пандемію коронавірусу.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
вірус
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Подтверждено 1188 случаев. Ладно, пусть умножим на 2, как советует Степанов. Округлим до 2500 лабораторно подтвержденных случаев. В Киеве почти три миллиона жителей. Ладно, округлим до 2 млн, многие вывезли детей да и сами выехали. Все равно получаем 0, 125 %. Меры предосторожности, это правильно, но многомиллиардные убытки для экономики, многотысячные убытки людей, замороженная работа тысяч предприятий, стоящие на приколе поезда, самолеты, автобусы. Как минимум, это странно. Не очень адекватно выглядит.
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Кияни Життя столиці

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