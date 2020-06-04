Плюс 77 за добу! Опубліковано свіжу статистику щодо коронавірусу в Києві

Станом на ранок 4 червня коронавірус у Києві підтвердили в 3210 осіб. З них у 77 захворювання виявили за останню добу.

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Від COVID-19 померло всього 69 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Коронавірус у Києві

Захворіли:

39 жінок у віці від 22 до 78 років;

26 чоловіків від 24 до 82 років;

9 дівчаток від 1 до 17 років і 3 хлопчика: одному з них 2 роки, двом - по 13 років.

Одужали за добу 93 людини. Всього коронавірус перемогли 849 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в Дарницькому районі – 15, в Подільському – 12 і в Шевченківському районі – 10 випадків.

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