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4 червня • оновлено в 08:45
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Плюс 77 за добу! Опублікована свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

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Станом на ранок 4 червня коронавірус в Києві підтвердили у 3210 чоловік. З них у 77 захворювання виявили за останню добу.

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Від COVID-19 померло всього 69 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

  • 39 жінок у віці від 22 до 78 років;

  • 26 чоловіків від 24 до 82 років;

  • 9 дівчаток від 1 до 17 років і 3 хлопчика: одному з них 2 роки, двом - по 13 років.

Одужали за добу 93 людини. Всього коронавірус перемогли 849 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в Дарницькому районі - 15, в Подільському - 12 і в Шевченківському районі - 10 випадків.

Плюс 77 за добу! Опублікована свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

Раніше OBOZREVATEL писав, що друга країна Європи оголосила про завершення епідемії COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

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