Плюс 77 за добу! Опублікована свіжа статистика щодо коронавірусу в Києві

Станом на ранок 4 червня коронавірус в Києві підтвердили у 3210 чоловік. З них у 77 захворювання виявили за останню добу.

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Від COVID-19 померло всього 69 пацієнтів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

39 жінок у віці від 22 до 78 років;

26 чоловіків від 24 до 82 років;

9 дівчаток від 1 до 17 років і 3 хлопчика: одному з них 2 роки, двом - по 13 років.

Одужали за добу 93 людини. Всього коронавірус перемогли 849 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в Дарницькому районі - 15, в Подільському - 12 і в Шевченківському районі - 10 випадків.

Раніше OBOZREVATEL писав, що друга країна Європи оголосила про завершення епідемії COVID-19.

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