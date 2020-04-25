У Києві коронавірус вбив 21 особу, заражених – вже 1159
Станом на 25 квітня в Києві зафіксували 1159 заражених COVID-19. Всього в столиці від коронавірусу померла 21 особа.
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За минулу добу, кількість хворих зросла на 37 осіб, серед них четверо медиків. Про це в Телеграм-канал повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Хворі за добу:
22 жінки у віці від 26 до 79 років
11 чоловіків від 18 до 82 років
1 дівчина і 3 юнаків віком до 17 років.
"Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Видужало на добу 7 киян. Всього за цей час вилікувалися 60 осіб", – зазначив Кличко.
Кількість нових хворих за районах:
Печерський +1
Шевченківський +7
Солом'янський 2
Дніпровський +6
Святошинський 0
Деснянський +8
Подільський +4
Голосіївський +1
Оболонський +2
Дарницький +8
Глава столиці нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня. Доступ до кладовищ у Києві обмежили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 квітня в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження COVID-19.