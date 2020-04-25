У Києві коронавірус вбив 21 особу, заражених – вже 1159

Станом на 25 квітня в Києві зафіксували 1159 заражених COVID-19. Всього в столиці від коронавірусу померла 21 особа.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За минулу добу, кількість хворих зросла на 37 осіб, серед них четверо медиків. Про це в Телеграм-канал повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Хворі за добу:

22 жінки у віці від 26 до 79 років

11 чоловіків від 18 до 82 років

1 дівчина і 3 юнаків віком до 17 років.

"Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Видужало на добу 7 киян. Всього за цей час вилікувалися 60 осіб", – зазначив Кличко.

Кількість нових хворих за районах:

Печерський +1

Шевченківський +7

Солом'янський 2

Дніпровський +6

Святошинський 0

Деснянський +8

Подільський +4

Голосіївський +1

Оболонський +2

Дарницький +8

Глава столиці нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня. Доступ до кладовищ у Києві обмежили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 квітня в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження COVID-19.