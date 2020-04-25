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25 квітня • оновлено в 12:54
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/ Життя столиці

У Києві коронавірус вбив 21 особу, заражених – вже 1159

2.3т
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Станом на 25 квітня в Києві зафіксували 1159 заражених COVID-19. Всього в столиці від коронавірусу померла 21 особа.

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За минулу добу, кількість хворих зросла на 37 осіб, серед них четверо медиків. Про це в Телеграм-канал повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Хворі за добу:

  • 22 жінки у віці від 26 до 79 років

  • 11 чоловіків від 18 до 82 років

  • 1 дівчина і 3 юнаків віком до 17 років.

У Києві коронавірус вбив 21 особу, заражених – вже 1159

"Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Видужало на добу 7 киян. Всього за цей час вилікувалися 60 осіб", – зазначив Кличко.

Кількість нових хворих за районах:

  • Печерський +1

  • Шевченківський +7

  • Солом'янський 2

  • Дніпровський +6

  • Святошинський 0

  • Деснянський +8

  • Подільський +4

  • Голосіївський +1

  • Оболонський +2

  • Дарницький +8

У Києві коронавірус вбив 21 особу, заражених – вже 1159

Глава столиці нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня. Доступ до кладовищ у Києві обмежили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 квітня в Україні підтвердили 8 125 випадків зараження COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
каждый день,порядка сотни жмуров,от других заболеваний ,бывает и больше раза в полтора,по Киеву,почему визг только по модной теме?
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Кияни Життя столиці

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