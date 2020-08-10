У Києві коронавірус почав відступати: за добу виявлено лише 66 нових випадків

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:54, 10.08.2020

У Києві значно зменшилась кількість випадків коронавірусу, виявлених за добу. Якщо 8 серпня повідомлялось про 200 нових заражених, 9 серпня – про 120, то 10 серпня – лише про 66.

Загалом у столиці вже 9564 підтверджених випадки COVID-19. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram.

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