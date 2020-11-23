У Києві коронавірус перетнув позначку в 60 тисяч заражених: регіон тримається в лідерах

У Києві за останню добу виявили ще 1212 випадків коронавірусу, через що загальна кількість заражень у столиці досягла позначки 60 218.

Загалом Київщина декілька тижнів поспіль є лідером серед усіх регіонів України за щоденним приростом хворих. Оновлені дані надав сайт РНБО.

Згідно з ними, минулої доби коронавірусна хвороба забрала життя ще 19 киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 1142 смерті від неї. Тільки двоє жителів міста змогли подолати інфекцію, всього одужали 20 744 пацієнти.

Прикметно, що Київська область опинилася третьою після столиці й Дніпропетровщини із добового приросту нових хворих на COVID-19. За останні 24 години там виявили ще 870 випадків інфікування, а загальна кількість досягла 31 212. Ще двоє жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 626), а 55 (загалом 12 218) змогли вилікуватися.

Дані щодо коронавірусу в Києві та області РНБО

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