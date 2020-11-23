У Києві коронавірус перетнув позначку в 60 тисяч заражених: регіон тримається у лідерах
На столицю і область припало ще 2082 зараження COVID-19
Ще 21 пацієнт із таким діагнозом помер за минулу добу на Київщині
Водночас подолати хворобу змогли 2 жителів міста і 55 області
У Києві за останню добу виявили ще 1212 випадків коронавірусу, через що загальна кількість заражень у столиці досягло позначки 60 218.
Загалом Київщина декілька тижнів поспіль є лідером серед усіх регіонів України за щоденним приростом хворих. Оновлені дані надав сайт РНБО.
Згідно з ними, минулої доби коронавірусна хвороба забрала життя ще 19 киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 1142 смерті від неї. Тільки двоє жителів міста змогли подолати інфекцію, всього одужали 20 744 пацієнти.
Прикметно, що Київська область опинилася третьою після столиці й Дніпропетровщини із добового приросту нових хворих на COVID-19. За останні 24 години там виявили ще 870 випадків інфікування, а загальна кількість досягла 31 212. Ще двоє жителів регіону померли від наслідків хвороби (усього 626), а 55 (загалом 12 218) змогли вилікуватися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів про ситуацію в одному зі стаціонарів, де лікують хворих на коронавірус. За його словами, там швидкі без упину привозять нових пацієнтів, а медики дуріють від навантаження.
21 листопада поліція Києва провела рейди закладами для перевірки дотримання карантину вихідного дня в столиці. У деяких було виявлено низку порушень.