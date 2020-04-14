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14 квітня • оновлено в 13:56
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У Києві коронавірусом заразилася 551 особа: під загрозою опинилися діти

13.1т
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У Києві серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус COVID-19, 26 жінок віком від 26 до 74 років, 24 чоловіки віком від 21 до 82 років, а також шестеро дітей (троє дівчаток та стільки ж хлопчиків) віком до 7 років.

П'ятеро із цих людей – медики. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 14 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, на жаль, збільшилася за минулу добу ще на 56 осіб. З них – п'ятеро медиків. Також у столиці, на жаль, ще один летальний випадок. Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", – наголосив Кличко.

У Києві коронавірусом заразилася 551 особа. Ілюстрація

У Києві коронавірусом заразилася 551 особа. Ілюстрація

"Захворіли 26 жінок віком від 26 до 74 років та 24 чоловіки віком від 21 до 82 років, а також шестеро дітей (троє дівчаток та троє хлопчиків) віком до 7 років", – додав він.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

За словами очільника Києва, з них 11 осіб доправили до лікарень столиці, решта ж – лишилися вдома, на самоізоляції, під контролем медиків. З випадків, зареєстрованих за добу, два – у Києво-Печерській лаврі.

"А також летальний випадок, про який я сказав, – це монах Почаївської лаври, який перебував у Києво-Печерській лаврі та був госпіталізований раніше звідти. Чоловікові було 42 роки", – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 14 квітня підтвердили 775 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 551, а на території області – до 224.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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    Підтверджені випадки: 3372.

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