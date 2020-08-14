У Києві коронавірус не знижує темп: додалось ще 158 випадків

У Києві станом на ранок 14 серпня було підтверджено 10160 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 158 жителів столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість хворих у Києві збільшилася за минулу добу на 158 людей. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 150 мешканців нашого міста. На сьогодні в столиці вже 10160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 81 жінка віком від 18 до 85 років, 72 чоловіка віком від 18 до 91 року, а також дві дівчинки двох та 16 років, три хлопчика від одного до 12 років. Зокрема, мова і про чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів.

"За минулу добу одужали 38 людей. Всього коронавірус подолали 3316 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 37, в Оболонському та Солом’янському – по 23, у Дніпровському – 22.

Як повідомлявOBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 14 серпня було підтверджено вже 4 429 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 52 осіб, видужали лише двоє хворих, померли за цей час чотири людини.